Волкановски: Топурия не так хорош, как он сам о себе думает

Экс-обладатель титула UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался относительно потенциального поединка между популярным американским бойцом Максом Холлоуэем и действующим чемпионом UFC в дивизионе до 66 кг Илией Топурией.

«Понимаю, что мог бы выступить лучше в том бою. Я провёл недостаточно хороший поединок, и он воспользовался этим, так что должен отдать Илие должное. Но позвольте сказать — я могу вернуться и сделать так, чтобы наш бой с ним закончился моей лёгкой победой.

Кроме того, мне кажется, что Макс может сделать то же самое. Топурия — опасный соперник, отличный боец, но не думаю, что он так хорош, как сам о себе думает. Конечно, он застал меня врасплох, поэтому не могу сказать ничего другого. Так что мне нужно проявить себя и у меня есть всё необходимое для этого. Я уверен, что у Макса тоже есть шанс победить, вот почему сначала мне хотелось подраться Топурией», — приводит слова Волкановски портал Fox Sports Australia.