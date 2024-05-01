Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски: Топурия не так хорош, как он сам о себе думает

Волкановски: Топурия не так хорош, как он сам о себе думает
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-обладатель титула UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался относительно потенциального поединка между популярным американским бойцом Максом Холлоуэем и действующим чемпионом UFC в дивизионе до 66 кг Илией Топурией.

«Понимаю, что мог бы выступить лучше в том бою. Я провёл недостаточно хороший поединок, и он воспользовался этим, так что должен отдать Илие должное. Но позвольте сказать — я могу вернуться и сделать так, чтобы наш бой с ним закончился моей лёгкой победой.

Кроме того, мне кажется, что Макс может сделать то же самое. Топурия — опасный соперник, отличный боец, но не думаю, что он так хорош, как сам о себе думает. Конечно, он застал меня врасплох, поэтому не могу сказать ничего другого. Так что мне нужно проявить себя и у меня есть всё необходимое для этого. Я уверен, что у Макса тоже есть шанс победить, вот почему сначала мне хотелось подраться Топурией», — приводит слова Волкановски портал Fox Sports Australia.

Материалы по теме
«Подготовь свою подушку». Топурия оставил послание Холлоуэю
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android