«Подготовь свою подушку». Топурия оставил послание Холлоуэю

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе испано-грузинский боец Илия Топурия обратился к популярному американскому бойцу Максу Холлоуэю.

«Я никогда не отказывался от реванша с Алексом, поскольку UFC никогда не предлагали мне этот бой. Как я уже много раз говорил, я буду первым, кто отправит Холлоуэя в нокаут. Давайте по-простому: ты хочешь драться? Если да, то нам больше нечего обсуждать. Поставь свой пояс и подготовь подушку», — написал в своих социальных сетях Топурия.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 февраля на турнире UFC 298, Илия Топурия встретился с бывшим лидером рейтинга «Лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории» Александром Волкановски. Бой завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде.