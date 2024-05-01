Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Подготовь свою подушку». Топурия оставил послание Холлоуэю

«Подготовь свою подушку». Топурия оставил послание Холлоуэю
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе испано-грузинский боец Илия Топурия обратился к популярному американскому бойцу Максу Холлоуэю.

«Я никогда не отказывался от реванша с Алексом, поскольку UFC никогда не предлагали мне этот бой. Как я уже много раз говорил, я буду первым, кто отправит Холлоуэя в нокаут. Давайте по-простому: ты хочешь драться? Если да, то нам больше нечего обсуждать. Поставь свой пояс и подготовь подушку», — написал в своих социальных сетях Топурия.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 февраля на турнире UFC 298, Илия Топурия встретился с бывшим лидером рейтинга «Лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории» Александром Волкановски. Бой завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде.

Материалы по теме
«Выстави на кон свой пояс BMF». Топурия обратился к Холлоуэю
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android