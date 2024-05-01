Алекс Перейра и Александр Пантожа встретились с Чарльзом Оливейрой и Жозе Альдо

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра и чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе Александр Пантожа встретились за кулисами турнира UFC 301 с легендарным бойцом ММА Жозе Альдо и топовым представителем лёгкой категории UFC Чарльзом Оливейрой.

Фото: UFC

Фото: UFC

Напомним, Александру Пантоже предстоит провести вторую защиту титула на турнире UFC 301, который состоится 5 мая в Рио-де-Жанейро, против топового австралийского бойца Стива Эрцега. Их бой станет главным событием турнира.

Жозе Альдо, в свою очередь, спустя полтора года после завершения карьеры объявил о возобновлении карьеры в смешанных единоборствах. Его следующим оппонентом станет Джонатан Мартинес. Их бой станет соглавным на предстоящем турнире.