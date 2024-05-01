Канело рассказал, за сколько раундов он успеет нокаутировать Мунгию

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес предсказал, что в субботнем поединке за неоспоримый титул чемпиона мира в суперсреднем весе с Хайме Мунгией он одержит победу в течение восьми раундов.

«Победа нокаутом — это всегда прекрасно, верно? Так что я думаю, что выиграю нокаутом до восьмого раунда.

Мне всё равно, моложе Мунгия или старше. Мне всё равно, потому что Канело в конце концов будет другим. Это очень важный бой. Он станет историческим. Два мексиканца впервые будут драться за все четыре пояса. Это то, к чему я всегда стремлюсь. Оставить свой след и возвысить свою страну. Я очень рад быть здесь. Спасибо всем болельщикам, которые здесь собрались. Я с нетерпением жду предстоящей выдающейся недели с вами. Я благодарю вас за это и очень рад быть здесь», — сказал Канело на пресс-конференции.