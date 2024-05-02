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Райан Гарсия сдал положительный допинг-тест перед боем с Девином Хейни

Райан Гарсия сдал положительный допинг-тест перед боем с Девином Хейни
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Популярный боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия сдал положительный тест на остарин. Американец сдавал анализы до и после поединка с Дейвином Хейни. Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.

Тест Гарсии также показал положительный результат на метаболит нандролона, но этот результат не подтверждён до проведения дальнейшего лабораторного анализа. Сам Гарсия отрицает факт мошенничества.

Напомним, поединок между боксёрами состоялся 21 апреля и завершился победой Гарсии решением судей.

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

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