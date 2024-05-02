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Гарсия отреагировал на информацию о его положительном допинг-тесте

Гарсия отреагировал на информацию о его положительном допинг-тесте
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Популярный боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия высказался по поводу информации о том, что он сдал положительный допинг-тест перед поединком с Девином Хейни.

«Все знают, что я не жульничаю. Почему они не рассказали об этом раньше, если взяли пробу перед поединком? Почему позволили мне выйти на ринг и победить, если я мошенник?

Это очередная атака определённых людей на меня. Но никакое оружие против меня не поможет. Я никогда в жизни не принимал стероиды. Даже не знаю, где их достать», — сказал Гарсия на видео, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, поединок между боксёрами состоялся 21 апреля и завершился победой Гарсии решением судей.

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

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