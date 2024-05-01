Американский тренер: единственное, что способно победить Бетербиева — это старость

Известный американский тренер Андре Розье высказался о действующем обладателе титулов WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артуре Бетербиеве (20-0, 20 KO).

«Никто не победит Бетербиева. Единственный способ победить этого человека – дождаться его старости. Бетербиев – это машина для разрушения. Он отлично справляется со многими вещами», — сказал Розье в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Артуру Бетербиеву 38 лет. В своём последнем бою в январе россиянин досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

1 июня Бетербиев сразится за звание абсолютного чемпиона мира с соотечественником Дмитрием Биволом.