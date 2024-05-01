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«Выстави на кон свой пояс BMF». Топурия обратился к Холлоуэю

«Выстави на кон свой пояс BMF». Топурия обратился к Холлоуэю
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузинский боец Илия Топурия высказался по поводу действующего обладателя пояса BMF Макса Холлоуэя.

«Ты чемпион BMF, у тебя есть возможность подраться за пояс чемпиона UFC. И что ты собираешься делать? Будешь драться или нет? Он говорит мне: «Подпиши контракт». Но я хочу спросить: «А где будешь ты?» Выстави на кон пояс BMF! Ты хочешь, чтобы я выставил на кон свой пояс, но не выставлять свой?» — сказал Топурия на YouTube-канале El Podcast de Webpositer.

Напомним, поединок, который проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск между Топурией и Александром Волкановски, завершился победой первого нокаутом во втором раунде. Благодаря этому успеху он стал чемпионом полулёгкого дивизиона.

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