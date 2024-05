«Застряли в 1990-х». Экс-боец UFC назвал проблему современного бокса

Бывший боец UFC американец Мэтт Браун считает, что боксёрские промоутеры делают недостаточную ставку на работу в социальных сетях для привлечения аудитории.

«Когда Холлоуэй нокаутировал Гэтжи, первое что пришло мне в голову — социальные сети. UFC работают с [интервьюером] Ниной Драмой, я вообще не её фанат, мне не нравится на неё смотреть, но я на тысячу процентов понимаю, почему UFC это делает. Она хороша в том, что делает, а UFC получает клики.

UFC по-прежнему стремится получать больше кликов, больше просмотров, делает больший акцент на социальные сети. А бокс вообще не занимается этим дерьмом. Они застряли в 1990-х», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.

