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О'Мэлли ответил Пантоже, который рассказал, что избил его на спарринге

О'Мэлли ответил Пантоже, который рассказал, что избил его на спарринге
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Действующий обладатель титула UFC в легчайшем дивизионе американец Шон О'Мэлли прокомментировал слова чемпиона UFC в наилегчайшем весе бразильца Александра Пантожи, который ранее заявил, что избил Сахарка на спарринге несколько лет назад.

«Я нокаутировал тебя в первом раунде», — написал О'Мэлли в своих социальных сетях.

Напомним, Александру Пантоже предстоит провести вторую защиту титула на турнире UFC 301, который состоится 5 мая в Рио-де-Жанейро, против топового бойца Стива Эрцега. Их бой станет главным событием турнира.

Шон О'Мэлли, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 299, провёл реванш с эквадорцем Марлоном Верой. Поединок завершился победой Шона единогласным решением судей.

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