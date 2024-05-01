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Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Бавария» — «Реал»

Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Бавария» — «Реал»
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поделился фотографией с полуфинального матча Лиги чемпионом между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом» (2:2).

«Какой исторический матч вчера прошёл!» — написал Хабиб Нурмагомедов.

Фото: Соцсети Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Хабиб неоднократно заявлял, что является болельщиком «Королевского клуба».

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» прошла лондонский «Арсенал» (в гостях — 2:2, дома — 1:0). В свою очередь, на аналогичной стадии Лиги чемпионов «сливочные» выбили «Манчестер Сити» (дома — 3:3, в гостях — 1:1 (3:4 пен.).

Ранее Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к своему другу Исламу Махачеву в преддверии боя с Дастином Порье.

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