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Боец наилегчайшего дивизиона UFC заявил, что побьёт Адесанью в уличной драке

Боец наилегчайшего дивизиона UFC заявил, что побьёт Адесанью в уличной драке
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Топовый англо-португальский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Манел Капе считает, что мог бы побить экс-обладателя титула UFC в среднем дивизионе нигерийца Исраэля Адесанью в уличной драке.

«На улицах я непобедим. Мне наплевать на его габариты. Я уже победил многих парней его комплекции. Поставь его передо мной на улице — и ты всё сам увидишь. Иззи хорош, но и я тоже», — приводит слова Капе портал MMA Mania.

Напомним, конфликт между бойцами начался после словесной перепалки во время пресс-конференции к турниру UFC 293. Тогда Капе начал оскорблять товарища Адесаньи по команде Кай Кара-Франса, который снялся с боя против него. После этого Исраэль вступился за него и вмешался в их перепалку, после чего Капе начал его оскорблять.

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