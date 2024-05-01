Хргович: Дюбуа похож на потерявшегося ребёнка, я уничтожу его

Первый номер рейтинга IBF в супертяжёлом весе хорват Филип Хргович высказался о предстоящем поединке с британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Для меня он маленький ребёнок, и он не вырубит меня. Я дрался с более серьёзными нокаутёрами, и они ничего мне не сделали. Он не нокаутирует меня. Я уничтожу его. Он недостаточно зрелый для меня. Он похож на большого ребёнка, которого забрали у родителей и оставили посреди торгового центра», — приводит слова Хрговича промоушен Queensberry.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, британец досрочно остановил в 10-м раунде американца Джаррелла Миллера, закрыв поражение от украинца Александра Усика в августе.

Филипу Хрговичу 31 год. В декабре хорват нокаутировал в первом раунде австралийца Марка Де Мори.