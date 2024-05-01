Ломаченко: сказал после боя с Хейни, что буду хорошо спать, ведь я победил

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко высказался о своём поражении американцу Девину Хейни в мае 2023 года. Напомним, Ломаченко проиграл единогласным решением, потерпев третье поражение в карьере.

«Я никогда не забуду мой последний бой, бой с Хейни. Я никогда не забуду это ограбление. Я не понимаю, как… Вы можете быть лучшим, но у судей может быть другое мнение (смеётся).

Сразу же после боя я сказал: «Я буду спать очень хорошо, потому что я знаю, что победил в этом бою», — сказал Ломаченко в интервью Top Rank.

Напомним, 12 мая Ломаченко сразится за вакантный титул IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) с австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO).

Проморолик боя Ломаченко — Камбосос