Ломаченко не исключил завершения карьеры после боя с Камбососом

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) не исключил, что завершит карьеру после боя с австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO), который состоится 12 мая в Австралии.

«Я очень давно в этом виде спорта, очень. Тяжело предсказать, сколько ещё я буду драться. Это зависит от того, как будет чувствовать себя моё тело после ещё одной тяжёлой подготовки и ещё одного тяжёлого боя», — сказал Ломаченко в интервью Top Rank.

Василию Ломаченко 36 лет. Украинец, двукратный олимпийский чемпион, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и уже в третьем бою стал чемпионом мира, завоевав титул в полулёгком весе (до 57,2 кг). Впоследствии Ломаченко становился чемпионом во втором полулёгком дивизионе (до 59 кг), а также объединённым чемпионом в лёгком (до 61,2 кг).