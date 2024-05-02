«Будь чемпионом». Волкановски обратился к Топурии

Популярный австралийский боец Александр Волкановски дал совет действующему чемпиону UFC в полулёгком весе Илие Топурии.

«Прямо сейчас он отказывает всем. В этом проблема. Он говорит «нет» Максу Холлоуэю, Брайану Ортеге, мне, кому угодно. Он не хочет ехать в Австралию, это понятно, но он всем говорит отказывает. Илия говорит: „Я не хочу драться ни с кем из претендентов, хочу драться с Конором Макгрегором“. У людей от этих слов только кислый привкус во рту. Поскольку, когда ты держишь в руках пояс, это накладывает на тебя ответственность, оказывает давление. Ты не можешь просто говорить «нет, нет, нет», это безумие — он всё делает неправильно.

Конечно, я не хочу говорить плохо об этом парне, потому что он донёс свой удар до меня. Но будь чемпионом. Люди привыкли к тому, как я действовал в качестве чемпиона. Теперь у вас есть парень, который считает, что сможет драться тогда, когда захочет. Хочет ли он вообще драться в ближайшее время? Скорее всего, нет. Но UFC заставит его. Может это просто его способ нагнетать обстановку, говорить всем «нет», а потом — бац! Он подписывается на бой. Надеюсь он будет принимать правильные решения, поскольку Илия неплохой парень. Топурии еще многое предстоит доказать», — приводит слова Волкановски портал BJ Penn.