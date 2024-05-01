Чемпион UFC и ONE FC американец Деметриус Джонсон заявил о готовности дебютировать в профессиональном боксе.

«Вчера вечером я пришёл домой и посмотрел выступление Сауля Альвареса. И подумал: «Боже, это выглядит чертовски круто». Я отправился в зал, провёл тренировку по джиу-джитсу, а затем вернулся и сказал жене, что хочу боксировать.

Мне 37 лет, в этом году исполнится 38. Наступает момент, когда атлет должен остановиться. Я готовлюсь к соревнованиям по джиу-джитсу. И когда моё тело будет готово к тяжёлым тренировкам, я с удовольствием займусь боксом. Это должен быть правильный соперник. Если бы это был Мэнни Пакьяо, к чёрту всё, я бы ответил согласием», — сказал Джонсон на своём YouTube-канале.