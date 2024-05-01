Жозе Альдо объяснил, почему решил возобновить карьеру в ММА

Легендарный боец ММА Жозе Альдо объяснил причины, по которым решил вернуться в октагон.

«Для меня самого это было неожиданностью. Мой фокус был на боксе. В январе я начал разговаривать со своим тренером о возможном возвращении, поскольку моя цель всегда заключалась в том, чтобы быть чемпионом UFC и у меня есть желание драться за этот пояс. Мне нужен был отдых для восстановления здоровья. Так что моё тело в порядке и по-прежнему я готов к этому. Однако теперь я снова в деле и, конечно же, хочу сражаться за пояс, чтобы вновь стать чемпионом. Это моя цель.

Бой с Мартинесом станет моим последним по контракту. Когда я начал разговаривать с Шоном Шелби и Даной Уайтом ещё в январе, мы говорили о подписании нового контракта. Но я отказался, потому что мне хочется выйти в октагон и продемонстрировать свои способности, почувствовать свои навыки после такого длительного простоя», — приводит слова Альдо портал Sports Illustrated.