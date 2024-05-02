Стала известна дата следующего боя казахстанского чемпиона Алимханулы

Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 KO) проведёт свой следующий поединок 14 июля в Лас-Вегасе (США), сообщает издание BoxingScene.

Сообщается также, что вероятным соперником казахстанского боксёра станет временный чемпион WBC доминиканец Карлос Адамес (23-1, 18 KO).

Жанибеку Алимханулы 31 год. Казахстанец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году на родине, однако уже спустя два поединка перебрался в США.

В мае 2022 года Алимханулы сразился за временный титул WBO, нокаутировав британца Дэнни Дигнума, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В октябре казахстанец объединил титулы WBO и IBF, досрочно остановив в седьмом раунде немца Винченцо Гуалтьери.