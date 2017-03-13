Цзю: у Головкина не должно возникнуть проблем с Джейкобсом

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весесчитает, что чемпион WBA/WBC/IBF в среднем весебез проблем победит18 марта.«Думаю, что в предстоящем поединке у Геннадия не должно возникнуть особых проблем. По классу он сильнее своего нынешнего соперника.Джейкобс — типичный американский боксёр. У него стиль боя, который, в общем-то, подходит Головкину. Не избегает обменов ударами… Для Гены всё должно быть нормально, потому что сейчас он — один из лучших боксёров мира. Конечно, нужно серьёзно готовиться, настроиться, чтобы выходить и просто качественно сделать свою работу. Что, в общем-то, обычно Гена и делает», — цитирует Цзю казахстанский портал Sports.