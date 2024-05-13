Усик ответил на мнение о том, что у него слабый корпус

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик в преддверии поединка с британцем Тайсоном Фьюри ответил на мнение о том, что он обладает слабым корпусом.

«Если люди так думают, это хорошо. Я не знаю, почему эти люди так думают. Моё мнение — у меня сильный корпус», — сказал Усик на YouTube-канале Boxing King Media.

Напомним, поединок с Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления в изначально запланированные сроки. Бой был перенесён на 18 мая.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.