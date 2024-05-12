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Джамал Хилл оценил шансы Порье в бою с Махачевым на UFC 302

Джамал Хилл оценил шансы Порье в бою с Махачевым на UFC 302
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл высказался о предстоящем поединке за титул в лёгком дивизионе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и соотечественником Дастином Порье.

«Никогда не стоит сбрасывать Дастина со счетов. Но… очевидно, что расклады против него. Это бой, чуваки. Дастин умеет бить руками и способен уложить любого, любого в лёгком весе», – сказал Хилл в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Порье на турнире UFC 299 Порье одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

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