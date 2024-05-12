Карл Фроч назвал условие, при котором Кроуфорд сможет победить Канело

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о потенциальном поединке лидера рейтинга pound-for-pound американца Теренса Кроуфорда (40-0, 31 KO) и мексиканца Сауля Альвареса (61-2-2, 39 KO).

«Я считаю, что Канело победит, если только Кроуфорду каким-то образом не удастся сохранить силу, а Канело будет немного истощён, как это произошло в бою Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии. Когда вы истощаете себя, то перестаёте быть машиной. Да, я считаю, что Канело победит Теренса Кроуфорда, но только из-за преимущества в габаритах», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.