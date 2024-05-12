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Кевин Холланд выступит на турнире UFC 302, есть соперник

Кевин Холланд выступит на турнире UFC 302, есть соперник
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Американский боец UFC Кевин Холланд (25-11) выступит на турнире UFC 302, который состоится 1 июня в Ньюарке (США). Соперником Холланда станет 29-летний поляк Михал Олексийчук (19-7), поединок пройдёт в рамках среднего веса (до 84 кг).

31-летний Холланд идёт на серии из двух поражений. В сентябре на UFC Fight Night 227 американец уступил раздельным решением австралийцу Джеку Делла Маддалене, а на UFC 299 в марте проиграл по очкам британскому ветерану Майклу Пейджу.

Олексийчук в своём последнем бою на UFC 299 проиграл удушающим приёмом бразильцу Мишелю Перейре.

Напомним, возглавит турнир UFC 302 поединок за звание чемпиона в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и соотечественником Дастином Порье.

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