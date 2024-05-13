Отец Фьюри: бой Тайсона против Усика может быть скучным

Джон Фьюри, отец чемпиона мира WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO), поделился мыслями о бое против Александра Усика (21-0, 14 KO).

«Это станет похоже на шахматную партию, будет бой между двумя мастерами ринга. Может, будет скучно наблюдать, такой у них стиль», – приводит слова Джона Фьюри Sport Bible.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец раздельным судейским решением победил камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Всего на его счету в профессиональном боксе 34 победы (24 — досрочные), одна ничья и ни одного поражения.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов. Всего на его счету 21 победа (14 — досрочные) и ни одного поражения.

Главные победы Тайсона Фьюри в боксе: