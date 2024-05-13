Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Отец Фьюри: бой Тайсона против Усика может быть скучным

Отец Фьюри: бой Тайсона против Усика может быть скучным
Аудио-версия:
Комментарии

Джон Фьюри, отец чемпиона мира WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO), поделился мыслями о бое против Александра Усика (21-0, 14 KO).

«Это станет похоже на шахматную партию, будет бой между двумя мастерами ринга. Может, будет скучно наблюдать, такой у них стиль», – приводит слова Джона Фьюри Sport Bible.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец раздельным судейским решением победил камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Всего на его счету в профессиональном боксе 34 победы (24 — досрочные), одна ничья и ни одного поражения.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов. Всего на его счету 21 победа (14 — досрочные) и ни одного поражения.

Главные победы Тайсона Фьюри в боксе:

Материалы по теме
Ring of Fire: четыре пояса и наследие. Бой Усика и Фьюри определит величайшего. LIVE
Live
Ring of Fire: четыре пояса и наследие. Бой Усика и Фьюри определит величайшего. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android