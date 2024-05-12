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Александр Усик назвал своё крупнейшее достижение в карьере

Александр Усик назвал своё крупнейшее достижение в карьере
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Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик назвал, по его мнению, своё крупнейшее достижение на боксёрском ринге.

«Я проиграл во втором бою на своих первых Олимпийских играх. Когда я вернулся домой, то задумался о переходе в профессиональный бокс. Мой старый друг сказал мне: «Послушай, твоей мечтой была золотая мечта. И сейчас у тебя нет золотой медали. И ты хочешь оставить любительский бокс?» И я ответил, что да. А он сказал: «Нет. Пожалуйста, попытайся, попытайся снова».

Если вы не завоевали пояс [чемпиона мира в профессионалах] сейчас, вы можете сделать это через пять-шесть месяцев. Или через год. Но не через четыре. Для меня Олимпийские игры это высочайшее достижение», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing.

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