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Джошуа прилетел на бой Усик — Фьюри

Джошуа прилетел на бой Усик — Фьюри
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Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о том, что американский боксёр Энтони Джошуа прибыл в Эр-Рияд для того, чтобы посмотреть поединок между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO), который состоится 18 мая.

Фото: Соцсети Турки Аль аш-Шейха

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Видео спарринга, в котором Фьюри получил травму:

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