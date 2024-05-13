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Леннокс Льюис ответил, способен ли Усик одержать доминирующую победу над Фьюри

Леннокс Льюис ответил, способен ли Усик одержать доминирующую победу над Фьюри
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис ответил, способен ли Александр Усик уверенно победить Тайсона Фьюри в их поединке, который состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«С Тайсоном Фьюри никому не будет легко. По нему тяжело попасть, он хорошо двигается, он боксирует в обеих стойках, и любому боксёру потребуется время, чтобы подстроиться. Разница в росте также является проблемой.

Фьюри не выйдет на ринг толстяком, это сосредоточенный парень, у которого нет живота и обвисших рук. Он готов, сфокусирован и настроен», — сказал Льюис в интервью YouTube-каналу talkSPORT.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

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