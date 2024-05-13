«Если он толкнёт тебя, я его убью». Мама Усика обратилась к сыну по поводу Фьюри

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик рассказал, что сказала его мама, когда увидела, что британец Тайсон Фьюри его толкнул.

«Моя мама была в ярости: «Почему этот человек толкнул тебя?» Я сказал: «Мама, это просто шоу, пожалуйста, расслабься». Она сказала: «Слушай, скажи ему, если этот человек толкнёт тебя, я его убью», — приводит слова Усика журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов. Всего на его счету 21 победа (14 — досрочные) и ни одного поражения.