Стивенсон: бой с Ломаченко станет противостоянием шахматных мастеров

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон поделился ожиданиями от потенциального боя с украинцем Василием Ломаченко.

«Вот что я скажу: Лома по-прежнему отличный боец, но я считаю себя бойцом, который появляется раз в поколение. Надеюсь, его команда и боссы позволят мне продемонстрировать свои навыки против него. Я считаю, что стилистически это будет противостояние знаковых шахматных мастеров. Вы все забыли, насколько я великолепен», — написал Стивенсон в соцсети X (ранее Twitter).

Шакуру Стивенсону 26 лет. Американец, бывший чемпион мира в полулёгком (до 57,2 кг) и втором полулёгком весе (до 59 кг), завоевал вакантный титул WBC в ноябре, одолев единогласным решением бразильца Эдвина де лос Сантоса.