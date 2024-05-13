«Лживый пёс, можешь использовать всё, что захочешь». Камбосос вызвал на бой Гарсию

Австралийский боксёр Джордж Камбосос опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к звёздному американскому полусредневесу Райану Гарсии.

«Я выиграл чистым способом больше поясов, чем ты когда-либо выиграешь, принцесса. Лживый пёс. Я лучше выйду против лучших и проиграю как мужчина, чем буду обманывать с преимуществом в весе и улучшениями, как ты сделал. Давай устроим уличную драку, а потом уничтожим ринг! Можешь использовать всё, что захочешь», — написал Камбосос.

Напомним, вчера, 12 мая, Камбосос уступил в поединке за вакантный пояс IBF Василию Ломаченко. Бой продлился 11 раундов и завершился досрочной победой Ломаченко нокаутом. Таким образом, Ломаченко вернулся после поражения от Девина Хейни в состоявшемся в мае прошлого года поединке за звание абсолютного чемпиона мира.