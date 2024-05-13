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Эдди Хирн рассказал об отношении Канело к возможному бою с Кроуфордом

Эдди Хирн рассказал об отношении Канело к возможному бою с Кроуфордом
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Известный британский промоутер Эдди Хирн, организовывавший поединки бывшего лидера рейтинга pound-for-pound мексиканца Сауля Альвареса, высказался о его потенциальном поединке с непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом.

«Когда я встречался с Саулем, он не был в восторге от боя с Кроуфордом. Он понимал, что полусредневес поднимется к суперсредневесу, и он не получит никакого признания в случае победы.

Все бы сказали, что он подрался с парнем из 67 кг, но Кроуфорд действительно хорош, а Саулю нравится драться. Он предельно ясно дал понять, что деньги – единственная мотивация для него сейчас. Если деньги будут правильными, он сразится с любым. Но я не думаю, что ему обязательно выбирать Кроуфорда», — цитирует Хирна издание talkSPORT.

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