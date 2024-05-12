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Кудряшов назвал предпочтительного соперника для Ломаченко

Кудряшов назвал предпочтительного соперника для Ломаченко
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Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 KO) в поединке с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим (21-3, 11 KO), состоявшемся сегодня, 12 мая.

Напомним, Ломаченко победил техническим нокаутом в 11-м раунде, завоевав вакантный титул IBF в лёгком весе (до 61,2 кг).

«Ломаченко был очень хорош. В отличие от своих предыдущих поединков Василий не стал экономить силы на вторую половину боя. Не дал опомниться сопернику, сразу включившись в бой. Уникум от бокса! Не уступает физически гораздо более молодым соперникам. Он способен выиграть и новые титулы. С Джервонтой Дэвисом был бы атомный бой», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее Дэвис заявил, что намерен сразиться с Ломаченко в случае победы над соотечественником Фрэнком Мартином 16 июня.

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