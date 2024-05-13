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Стал известен следующий соперник Вячеслава Дацика

Стал известен следующий соперник Вячеслава Дацика
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик встретится с ирландцем Шоном Тёрнером на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 24 мая в ледовом дворце «Арена «Балашиха» им. Ю.Е. Ляпкина.

Бой по правилам бокса в супертяжёлом весе между Дациком и Тёрнером станет главным поединком турнира.

Всего на счету Дацика в смешанных единоборствах семь побед (три — нокаутом) и восемь поражений. В августе россиянин провёл боксёрский поединок с экс-бойцом UFC британцем Оли Томпсоном и победил нокаутом.

Шон Big Sexy Тёрнер – 33-летний ирландский боксёр-профессионал, девятикратный чемпион Ирландии. Свой первый бой в статусе профессионального боксёра Шон Тёрнер провёл 14 июня 2014 года против Золтана Элекеша (Венгрия) и победил техническим нокаутом. В 2023 году дебютировал в кулачных боях промоушена BYB Extreme Fighting Series против американского бойца Тони Лопеза, бой завершился победой Тёрнера единогласным судейским решением. В феврале 2024 года в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» состоялся бой Тёрнера против Кевина Джонсона (Россия), в котором ирландский боксёр проиграл нокаутом. Поединок проводился в перчатках MMA по правилам бокса.

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