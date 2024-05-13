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Кто победит в бою Тайсон Фьюри — Александр Усик?

Кто победит в бою Тайсон Фьюри — Александр Усик?
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18 мая в Эр-Рияде пройдёт грандиозный боксёрский турнир, главным событием которого станет поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

В связи с этим «Чемпионат» устраивает опрос сред своих читателей: «Кто победит в бою Тайсон Фьюри — Александр Усик?»

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Всего на его счету в профессиональном боксе 34 победы (24 — досрочные), одна ничья и ни одного поражения.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов. Всего на его счету 21 победа (14 — досрочные) и ни одного поражения.

Фьюри — самая скандальная семья мирового бокса!

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