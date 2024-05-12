Беллью: давление на Усика не поможет Фьюри победить

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Усику не нужно сокращать дистанцию, он притягивает вас и приводит к себе. Старая версия Тайсона Фьюри под руководством Питера Фьюри имеет больше шансов победить Усика. Фьюри опирался на заднюю ногу, использовал свой рост и размах рук, чтобы выигрывать бои.

Фьюри под руководством ШугарХилла Стюарда – атакующий и свирепый контрпанчер, который навязывает бой. Это не поможет победить Усика, давление — это то, что ему нужно. Эту будет ему на руку», — приводит слова Беллью Boyle Sports.

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