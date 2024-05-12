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Усик отреагировал на победу Ломаченко в бою с Камбососом

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик поздравил соотечественника Василия Ломаченко (18-3, 12 KO) с победой над австралийцем Джорджем Камбососом-младшим (21-3, 10 KO), поединок с которым состоялся сегодня, 12 мая.

Напомним, Ломаченко победил техническим нокаутом в 11-м раунде, завоевав вакантный титул IBF в лёгком дивизионе (до 61,2 кг).

«Поздравляю, брат. Спасибо богу за всё», — написал Усик в социальных сетях.

Для 36-летнего Ломаченко досрочная победа над Камбососом стала первой с июня 2021 года, когда он остановил в пятом раунде японца Масаёши Накатани.

Ранее непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях Шакур Стивенсон заявил о желании сразиться с украинцем.

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