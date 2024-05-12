Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик отреагировал на победу Ломаченко в бою с Камбососом

Усик отреагировал на победу Ломаченко в бою с Камбососом
Аудио-версия:
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик поздравил соотечественника Василия Ломаченко (18-3, 12 KO) с победой над австралийцем Джорджем Камбососом-младшим (21-3, 10 KO), поединок с которым состоялся сегодня, 12 мая.

Напомним, Ломаченко победил техническим нокаутом в 11-м раунде, завоевав вакантный титул IBF в лёгком дивизионе (до 61,2 кг).

«Поздравляю, брат. Спасибо богу за всё», — написал Усик в социальных сетях.

Для 36-летнего Ломаченко досрочная победа над Камбососом стала первой с июня 2021 года, когда он остановил в пятом раунде японца Масаёши Накатани.

Ранее непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях Шакур Стивенсон заявил о желании сразиться с украинцем.

Материалы по теме
Шакур Стивенсон: Ломаченко оберегают от меня, как Пакьяо от Кроуфорда
Материалы по теме
Ломаченко рано провожать на пенсию. Деклассирует соперников даже в 36 лет
Ломаченко рано провожать на пенсию. Деклассирует соперников даже в 36 лет

Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android