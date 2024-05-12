«Это печально». Чемпион Hardcore MMA Рамазанов — о зрелищности боя Шлеменко — Хамитов

Чемпион Hardcore MMA в среднем весе Шамиль Рамазанов высказался о поединке между Александром Шлеменко и Куатом Хамитовым.

«Честно сказать, ожидал большего от этого боя, как и многие. Шлеменко работал в своей манере, первым номером, обострял. Заслуженная победа. Тут, наверное, больше вопросов к Хамитову. С его стороны было много вязкой, неинтересной борьбы, что сильно сказалось на зрелищности боя. Это печально, ведь зрители ждут от нашего спорта зрелищности и ярких поединков, особенно когда звучит такое имя, как Александр Шлеменко. Но поединок всегда делают двое, и в этот раз зрелища мы не увидели», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Александр Шлеменко победил Куата Хамитова единогласным решением судей (все — 30-27) на турнире RCC 19 в Екатеринбурге.