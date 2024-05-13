Бакли назвал желаемого соперника после победы в бою с Рузибоевым

Американский боец UFC Хоакин Бакли рассказал о своём желании подраться с Конором Макгрегором и Гилбертом Бёрнсом.

«Конечно, я не получу бой с Макгрегором, но почему не рискнуть? Почему не бросить самый большой вызов? И если Майкл Чендлер не выйдет на этот матч, знаете что? Хоакин Бакли будет готов.

Более реалистичный оппонент? Гилберт Бёрнс. Думаю, это будет прекрасный поединок. Не знаю, когда он будет готов вернуться в октагон, но я определённо хотел бы с ним встретиться», — сказал Бакли на пресс-конференции.

Напомним, в ночь на 12 мая в Сент-Луисе (США) на арене «Энтерпрайз-центр» проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 56. Узбекский боец UFC Нурсултон Рузибоев встретился с американцем Хоакином Бакли в соглавном бою вечера. Победу единогласным решением судей одержал американец.