«Готов к субботе». Усик опубликовал фото перед боем с Фьюри

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) опубликовал фотографию из тренировочного лагеря за неделю до поединка с британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO).

«Я готов к вечеру субботы», — написал Усик в социальных сетях.

Фото: из личного архива Александра Усика

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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