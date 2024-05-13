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Леннокс Льюис: Усик знает, что ему делать с Фьюри, этот парень – победитель

Леннокс Льюис: Усик знает, что ему делать с Фьюри, этот парень – победитель
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис высказался об ожидаемом поединке между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Думаю, Усик знает, что ему нужно делать. Этот парень – чемпион, абсолютный чемпион в категории ниже, который поднялся в самый тяжёлый дивизион. Он победитель, и у него ещё не было поражений. Уверен, у него есть план. Он бы не вышел на ринг без плана. Нам же предстоит увидеть, как этот план будет реализован», — сказал Льюис в интервью YouTube-каналу talkSPORT.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

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