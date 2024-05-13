Усик: моя первая реакция на перенос боя с Фьюри? Я был счастлив

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик рассказал о своей реакции на перенос боя с британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, поединок должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой был перенесён на 18 мая.

«Моя первая реакция? Я был счастлив. Я подумал: «Вау, я вернусь домой, увижу свою дочь, Марию. Пока-пока, ребята, я возвращаюсь домой в Украину. Ждите меня здесь, я пробуду дома пять-шесть дней и вернусь, после чего мы продолжим тренировки», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing.

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