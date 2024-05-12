«После спарринга тренер сказал мне, что я не приду». Усик вспомнил о первых шагах в боксе

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик рассказал о своих первых шагах в боксе.

«Я спросил знакомых: «Эй, куда вы идёте?» Они ответили, что идут на боксёрскую тренировку. Новый тренер проводил спарринги каждый день. Я вырос на улицах, и для меня были очень важны боксёрские навыки, потому что было опасно. Везде были хулиганы.

В первом спарринге я принял на своё лицо много ударов, из моего носа шла кровь… Я спросил тренера, когда следующая тренировка. Он сказал: «Следующая тренировка послезавтра, но я не думаю, что ты придёшь».

Когда я пришёл домой, отец спросил, как у меня дела. Мой нос стал немного большим (смеётся). А мама сказал: «Боже, что случилось с твоим носом!?» А я ответил: «Мама, не трогай меня, я в порядке, я мужчина», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing.