Хирн: в бою с Кличко было видно, что Джошуа не готов

Промоутер Эдди Хирн уверен, что Энтони Джошуа был не готов к бою с Владимиром Кличко, несмотря на его победу техническим нокаутом.

«Вы видели, что он не готов. Я твердил, что ему слишком рано, и вы видели это. Бой в пределах пяти раундов он может выигрывать каждый день. Но дальше седьмого раунда он не заходил и с таким умным соперником, как Владимир, не дрался. И перед такой толпой он не выступал.

Он всё время учится. Но учёба в таком окружении выставляет напоказ все твои слабости. Представьте, сколько опыта он получил. Такой опыт не купишь. Это лучше, чем провести десять боёв с парнями, которых нокаутируешь за три раунда", — приводит слова Хирна Boxing Scene.