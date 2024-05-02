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Алекс Перейра опубликовал видео, как он подписывает контракт

Алекс Перейра опубликовал видео, как он подписывает контракт
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе Алекс Перейра опубликовал видео в социальных сетях, на котором он подписывает новый контракт.

Предположительно в этом ролике Перейра подписывал контракт на новый бой в UFC.

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Фото: Соцсети Алекса Перейры

Напомним, Алексу Перейре 36 лет. Победа над Хиллом стала для него 10-й в ММА. Ранее на турнире UFC 295 Алекс смог стать чемпионом UFC, завоевав вакантный титул в поединке с чешским бойцом Иржи Прохазкой. Перейра победил Прохазку нокаутом во втором раунде.

В UFC Перейра попал в сентябре 2021-го. Уже через год, на турнире UFC 281, который состоялся 13 ноября 2022 года, Алекс провёл свой первый титульный бой в среднем весе с Исраэлем Адесаньей, которого победил нокаутом в пятом раунде.

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