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«Твоё время скоро придёт». Хабиб обратился к Усману Нурмагомедову

«Твоё время скоро придёт». Хабиб обратился к Усману Нурмагомедову
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к своему брату Усману после того, как стало известно, что его бой с Александром Шаблием перенесён из-за травмы.

«Они даже не понимают твой уровень, брат. Просто не останавливайся. Твоё время скоро придёт», — написал Хабиб в социальных сетях.

Напомним, Нурмагомедов в последнем поединке, который состоялся на турнире Bellator 300, победил американского экс-чемпиона Брента Примуса, однако бой не был признан состоявшимся из-за положительной допинг-пробы россиянина. Шаблий в последнем бою, проходившем на турнире Bellator 301, единогласным решением судей одолел представителя Бразилии Патрики Фрейре.

Хабиб Нурмагомедов провёл спарринг с Усманом Нурмагомедовым:

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