Мокаев: мне всего 23 года, а у меня победная серия из 36 боёв

Британский боец UFC Мухаммад Мокаев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу своего стиля ведения боёв.

«Победная серия из 36 боёв. Мне всего 23 года! Возможно, мой стиль не самый захватывающий, но однажды это изменится. Просто подождите», — написал Мокаев.

Напомним, последний поединок Мухаммада состоялся в марте этого года. Тогда, на турнире UFC Fight Night 238, Мокаев встречался с представителем США Тимом Эллиоттом. Бой продлился все три раунда и завершился победой англичанина единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Таким образом, Мокаев одержал 12-ю победу подряд в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Пётр Ян и Мухаммад Мокаев провели тренировку на сборах в Таиланде: