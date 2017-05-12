Ф. Емельяненко: чемпионат России по ММА прошёл на самом высоком уровне

Президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко поделился впечатлениями от чемпионата России по ММА, который прошёл на этой неделе в Санкт-Петербурге.

«Впечатления самые замечательные. Во-первых, с самого открытия чувствовалась атмосфера спортивного праздника, празднования дня нашей Великой Победы. Всё это передалось и спортсменам, и зрителям. Сегодня накал рос от боя к бою и достиг кульминации к последнему поединку, завершившемуся нокаутом. Даже на награждении люди не расходились, радовались за ребят. Всё прошло на самом высоком уровне.

Ребята живые, интересные. Есть страны, где много сильных бойцов этого веса, как Япония и Корея. Они хотели бы участвовать в чемпионатах мира именно в этих категориях», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Константин Устьянцев.