Кормье и Джонс устроили новую перепалку в социальных сетях

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье и бывший обладатель этого титула Джон Джонс вновь повздорили в социальных сетях.

Сначала Кормье опубликовал в «Инстаграме» фото с подписью: «Чувствую себя в борьбе лучше всего за долгое время. В прошлый раз мне не удалось повалить его, но теперь я это сделаю, когда захочу. Надеюсь, ты много тренируешься, малыш Джонни».

«Так значит, ты не смог побороть меня в прошлый раз потому, что не готовился? Смешно. Скажи своему фотографу, он отлично поработал, пряча твой живот. В следующий раз надевай рубашку прежде, чем фотографироваться. Выглядишь как ничтожество», — ответил Джонс.

«А ещё говорят, что я одержим. Пляши для меня, мальчик, комментируй все мои слова. У тебя осталось две недели на это. У тебя безвольный член и ужасная генетика ног», — парировал Кормье.

«Ты знаешь, что означают комментарии про член другого мужчины? И ему хватает мужество говорить про мои ноги? Он в зеркало себя видел? Видел свою линию волос? Да он не добился бы кубиков на животе, даже если бы его жизнь от них зависела», — добавил Джонс.

Кормье и Джонс сразятся 29 июля на UFC 214.