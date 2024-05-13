Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри ответил на вопрос, уважает ли он Усика

Фьюри ответил на вопрос, уважает ли он Усика
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри высказался по поводу своего соперника украинца Александра Усика.

«Уважаю ли я Усика? Однозначно. Усик — лучший из тех, с кем мне приходилось драться. Он сильнее Кличко, Уайлдера, Уайта, Чисоры… Он двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион. Это говорит само за себя. Он также полностью уничтожил Энтони Джошуа, которого называли киллером перед боями с Усиком», — сказал Фьюри на YouTube-канале Box Nation.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Материалы по теме
Ring of Fire: четыре пояса и наследие. Бой Усика и Фьюри определит величайшего. LIVE
Live
Ring of Fire: четыре пояса и наследие. Бой Усика и Фьюри определит величайшего. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android