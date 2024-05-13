Фьюри ответил на вопрос, уважает ли он Усика

Чемпион WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри высказался по поводу своего соперника украинца Александра Усика.

«Уважаю ли я Усика? Однозначно. Усик — лучший из тех, с кем мне приходилось драться. Он сильнее Кличко, Уайлдера, Уайта, Чисоры… Он двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион. Это говорит само за себя. Он также полностью уничтожил Энтони Джошуа, которого называли киллером перед боями с Усиком», — сказал Фьюри на YouTube-канале Box Nation.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).